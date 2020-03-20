Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки

Італійські міста вводять жорсткіші заходи та нові обмеження, намагаючись стримати пандемію коронавірусу, через яку Італія вийшла у світові лідери за кількістю загиблих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Префектура Мілана в п'ятницю розпорядилася розгорнути 114 військових, аби вони контролювали дотримання жителями наказу залишатися вдома.

Читайте також В Італії через пандемію коронавірусу померли 13 лікарів

Це рішення ухвалили після того, як губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана звернувся до армії з проханням допомогти поліції забезпечити виконання карантину.

В Італії жителям дозволено пересуватися тільки з метою роботи, вирішення проблем зі здоров'ям чи закупівлі продовольства. Тисячі людей порушують карантинні вимоги.

Тим часом північно-східний регіон Венето, центром якого є Венеція, через пандемію коронавірусу в п'ятницю закрив свої парки і сквери. Обмежено використання велосипедів і пішохідних прогулянок. Люди, які виходять купувати їжу або гуляти з собаками, не повинні віддалятись на відстань понад 200 метрів від своїх будинків. Продуктові магазини і супермаркети закриють на неділю та святкові дні. Всі обмеження поки діятимуть до 3 квітня.

Читайте також Італія випередила Китай за кількістю загиблих від коронавірусу

Північно-західний регіон П'ємонт планує видати постанову, що посилить заходи "блокади", зокрема - ще більше обмежить активність людей на свіжому повітрі.

Влада північних регіонів заявляє, що не може чекати, поки уряд зважиться на нові обмеження по всій країні. Особливо критичний момент - вихідні, коли очікується більша присутність громадян на вулицях.

Нагадаємо, 19 березня Італія випередила Китай за кількістю загиблих від вірусу - в країні померли вже 3405 людей.