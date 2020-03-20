Коронавирус: в Испании подготовили пособие, кого из пациентов спасать в первую очередь

В связи с большой загруженностью больниц больными коронавирусом в Испании, ассоциация медиков подготовила этическое пособие на случай, если врачам придется выбирать между спасением нескольких пациентов в критическом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В отдельных регионах с большим количеством больных коронавирус, в частности в Мадриде, заполненность отделов интенсивной терапии приближается к критической, а количество новых случаев продолжает расти.

Испанская ассоциация медицины интенсивной терапии и медиков, занимающихся больными коронавирусом (La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias), выпустила этические рекомендации, кого из пациентов спасать, если помочь всем невозможно. Предпочтение советуют отдавать тем, которые имеют больше шансов выжить.

В то же время, в документе отмечают, что возраст не является решающим фактором.

В плане действий для отделов интенсивной терапии, согласованном Министерством здравоохранения, главным критерием являются шансы на выживание, независимо от возраста пациента, рассказал координатор плана Педро Раскадо. По его словам, этот подход действовал и до пандемии коронавируса.

Директор Центра экстренной координации Министерства здравоохранения Испании отмечает, что в связи с большой нагрузкой на отделы интенсивной терапии необходимы более жесткие критерии при принятии решений о госпитализации.

Испания стала четвертой страной мира, где от коронавируса умерли более 1000 человек.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Испании, в стране насчитывается 19 980 зараженных коронавирусом, 1141 находятся в отделении интенсивной терапии, 1588 пациентов уже выздоровели.

Больше всего больных - в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.