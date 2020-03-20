Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000

Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки






Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей

П'ятниця, 20 березня 2020, 13:14

Кількість померлих від ускладнень в результаті інфікування коронавірусом в Іспанії зросла до 1002.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, у країні нараховується 19 980 заражених коронавірусом, 1141 особа перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 1588 пацієнтів одужали.

Читайте також
В Іспанії пацієнтів з коронавірусом почали госпіталізувати в готелі

Найбільше хворих у Мадридській громаді, далі йдуть регіони Країна Басків, Ла-Ріоха і Наварра.

Іспанія стала четвертою країною у світі, де від коронавірусу померли понад тисячу, раніше такі цифри були зафіксовані в Китаї, Ірані та Італії.

Уряд Іспанії напередодні розпорядився на певний час закрити всі готелі країни через тривале поширення коронавірусу.

Влада запровадила надзвичайний стан у країні на 15 днів, але, ймовірно, він буде продовжений.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Іспанія
powered by lun.ua