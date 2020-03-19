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Італія випередила Китай за кількістю загиблих від коронавірусу

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Італія випередила Китай за кількістю загиблих від коронавірусу

Четвер, 19 березня 2020, 19:19

Нові дані щодо поширення коронавірусу в Італії помістили країну на перше місце у світі за кількістю загиблих. 

Такі дані надало Агентство цивільного захисту Італії, повідомляє "Європейська правда". 

За останні 24 години в країні померли 427 людей (приріст +14,3%) й загальна кількість загиблих сягнула 3405. Загалом кількість підтверджених випадків зараження вірусом в Італії склала 41035. До цього числа входять ті, хто загинули, і ті, хто видужав.

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У Китаї, за останніми даними, загинули 3245 людей. Загальна кількість випадків заражень - понад 80 тисяч.

Станом на сьогодні в Італії 33 190 активних випадків заражень коронавірусом - на 4480 більше в порівнянні з середою.

4440 особи видужали, з них за останню добу 415 (+10,3%).

2498 пацієнтів перебувають в реанімації. Це на 241 більше, ніж було в середу. З них 1006 - в Ломбардії.

Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Прем’єр Італії хоче продовжити жорсткі карантинні заходи після 3 квітня. 

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Коронавірус Італія
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