Зеленский договорился с премьером Италии о возвращении украинцев из Рима

Президент Владимир Зеленский договорился с премьером Италии Джузеппе Конте об эвакуации более сотни украинских граждан из Рима.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе офиса президента после телефонного разговора обоих лидеров в пятницу.

"Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта", - сообщили в офисе президента.

Зеленский и Конте согласились скоординировать усилия по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, что внедряются в Италии для противодействия болезни.

Он также поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Зеленский и Конте также говорили о бесперебойном транспортном обеспечении в торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медпрепаратов и оборудования.

Читайте также Зеленский рассказал о деталях эвакуации украинцев и запланированных рейсах

Президент поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива: "передал ему привет и пожелал оставаться здоровым".

За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.

19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.