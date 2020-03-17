Зеленський розповів про деталі евакуації українців і заплановані рейси 

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі евакуації українців з-за кордону та зазначив, що на 18 березня для повернення громадян заплановані ще 40 авіарейсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав у відеозверненні, розміщеному на офіційній сторінці у Facebook.

"МЗС та міністерство інфраструктури України максимально мобілізовані. Вчора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів", - сказав Зеленський.

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За його словами, вже повернулися літаки з Азербайджану, Вірменії, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Катару, Молдови, ОАЕ, Таїланду та Туреччини.

Українців приймають аеропорти Києва, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Харкова та Львова.

Глава держави нагадав, що Україна сформувала точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це 11 міст, перелік яких доступний на сайті МЗС.

"Українці, які планують повернутись додому на власному авто чи автобусі: будь ласка, уважно ознайомтесь з обмеженнями в країнах, через які пролягатиме ваш маршрут. Інформацію щодо цього можна знайти в розділі новин на сайті МЗС", - додав Зеленський.

Режим роботи пропускних пунктів України з інтерактивною картою доступний на сайті Нової митниці, зазначив Зеленський.

"Дорогі українці, я розумію, що вам непросто. Хтось не встиг повернутись, тому що авіакомпанія скасувала рейс. Хтось застряг на кордоні. Хтось потрапив на карантин у готелі. Але знайте: ми обов’язково вас витягнемо", - підсумував президент.

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