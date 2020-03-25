Іспанські міста вводять нові обмеження, щоб уникнути шахрайств з карантином

Низка іспанських муніципалітетів запровадила додаткові обмеження, щоб уникнути зростаючих спроб обійти вимоги перебування вдома для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Зазначається, що в багатьох невеликих містах ще не зафіксували заражень коронавірусом, тому багато місцевих жителів досить легковажно ставляться до загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Так, у містечку Бенаохан запровадили обмеження на виїзд без обґрунтування медичними потребами, оскільки багато людей почали виїжджати до міста Ронда за 16 кілометрів, пояснюючи поліції, що їдуть за покупками.

Муніципалітет також встановив обмеження на роботу місцевих магазинів, які відкриті тільки з 7 ранку і до 15.00, щоб люди перестали по десять разів ходити за покупками, купуючи по одному товару за похід.

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В іншому містечку Еррера дель Дуке, в провінції Бадахос ситуація подібна. "Люди приходять по хліб, потім по м’ясо… двічі або тричі за ранок" - каже менеджер місцевого супермаркета.

Така поведінка змусила місцеву владу встановити обмеження і заборонити покупки на суму менше 30 євро.

У севільському регіоні Альхарафе власники домашніх тварин міста Оліварес з минулого понеділка строго виконують розклад прогулянок. Муніципальна угода обмежує час вигулів хатніх улюбленців 7 і 11 годинами ранку, 14 і 16 годинами дня і 20 і 23 годинами вечора. Вигул тварин поза цим розкладом карається штрафом у 600 євро.

Подібні обмеження щодо домашніх тварин встановили і інші муніципалітети.

Як повідомлялося, в Іспанії, щоб обійти карантин, пропонують собак в оренду.