Іспанія звернулася до НАТО з проханням про допомогу в боротьбі з коронавірусом

Іспанська армія запросила у своїх партнерів по НАТО набори для тестування на коронавірус і захисне спорядження в рамках міжнародних угод Альянсу про допомогу.

Про це заявив в середу головнокомандувач збройних сил Іспанії Мігель Вільярроя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Він сказав, що Іспанія звернулася з проханням до НАТО, який передасть його арміям держав-членів.

Ця допомога буде передана мирним жителям, сказав Вільярроя журналістам.

Нагадаємо, Іспанія випередила Китай за кількістю жертв у зв’язку з коронавірусом і вийшла на друге місце у світі після Італії.

Кількість загиблих в Іспанії 25 березня сягнула 3434 осіб, тоді як в Китаї, де виникла епідемія, зафіксовано смерть 3287 осіб. В Італії, найбільш постраждалій від вірусу країні, 6 820 загиблих.