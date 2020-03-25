Испанские города вводят новые ограничения, чтобы избежать жульничества с карантином

Ряд испанских муниципалитетов ввели дополнительные ограничения, чтобы избежать растущих попыток обойти требования пребывания дома для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что во многих небольших городах еще не зафиксировали заражений коронавирусом, поэтому многие местные жители довольно легкомысленно относятся к общенациональным ограничительным мерам.

Так, в городке Бенаохан ввели ограничения на выезд без обоснования медицинскими потребностями, поскольку многие люди начали выезжать в город Ронда в 16 километрах, объясняя полиции, что едут за покупками.

Муниципалитет также установил ограничения на работу местных магазинов, которые открыты только с 7:00 до 15:00, чтобы люди перестали по десять раз ходить за покупками, покупая по одному товару за визит.

Читайте также Испания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом

В другом городе Эррера дель Дуке, в провинции Бадахос - похожая ситуация. "Люди приходят за хлебом, потом за мясом... два или три раза за утро", - говорит менеджер местного супермаркета.

Такое поведение вынудило местные власти установить ограничения и запретить покупки на сумму менее 30 евро.

В севильском регионе Альхарафе владельцы домашних животных в городе Оливарес с прошлого понедельника строго придерживаются расписания прогулок. Муниципальное соглашение ограничивает время выгулов домашних любимцев 7 и 11 часами утра, 14 и 16 часами дня и 20 и 23 часами вечера. Выгул животных вне этого времени наказывается штрафом в 600 евро.

Подобные ограничения для домашних животных установили и другие муниципалитеты.

Как сообщалось, в Испании, чтобы обойти карантин, предлагают собак в аренду.