Аеропорт Лондона зачиняється до кінця квітня у зв’язку з пандемією
Аеропорт Лондона London City Airport з вечора 25 березня призупиняє комерційні та приватні рейси у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт аеропорту.
"На виконання останніх розпоряджень уряду у зв’язку зі спалахом коронавірусу, ми прийняли рішення тимчасово призупинити усі комерційні та приватні рейси з аеропорту, починаючи з вечора 25 березня та, очікувано, до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.
Рішення можуть переглянути, залежно від розвитку ситуації та урядових рекомендацій.
У повідомленні зазначають, що працівників аеропорту не звільняють.
Пасажирів, які мали квитки на майбутні рейси, просять звертатися безпосередньо до авіакомпаній, які мали здійснювати рейс.
Кількість хворих на коронавірус у Британії перевищила 8 тисяч, померли 422 людини. Коронавірус виявили також у спадкоємця британського престолу принца Чарльза.
Увечері 24 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише у разі крайньої необхідності.
Таким чином, Британія радикально змінила стратегію реагування на пандемію. Раніше країна не планувала обмежувати поширення вірусу серед молодого населення, а хотіла виробити національний імунітет до хвороби. Після перших 100 смертей уряд зважився на закриття шкіл, а тепер - і на жорсткий карантин.
Читайте також: Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин