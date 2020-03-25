Аеропорт Лондона зачиняється до кінця квітня у зв’язку з пандемією

Аеропорт Лондона London City Airport з вечора 25 березня призупиняє комерційні та приватні рейси у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційний сайт аеропорту.

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"На виконання останніх розпоряджень уряду у зв’язку зі спалахом коронавірусу, ми прийняли рішення тимчасово призупинити усі комерційні та приватні рейси з аеропорту, починаючи з вечора 25 березня та, очікувано, до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.

Рішення можуть переглянути, залежно від розвитку ситуації та урядових рекомендацій.

У повідомленні зазначають, що працівників аеропорту не звільняють.

Пасажирів, які мали квитки на майбутні рейси, просять звертатися безпосередньо до авіакомпаній, які мали здійснювати рейс.

Кількість хворих на коронавірус у Британії перевищила 8 тисяч, померли 422 людини. Коронавірус виявили також у спадкоємця британського престолу принца Чарльза.

Увечері 24 березня прем'єр Британії Борис Джонсон запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише у разі крайньої необхідності.

Таким чином, Британія радикально змінила стратегію реагування на пандемію. Раніше країна не планувала обмежувати поширення вірусу серед молодого населення, а хотіла виробити національний імунітет до хвороби. Після перших 100 смертей уряд зважився на закриття шкіл, а тепер - і на жорсткий карантин.



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