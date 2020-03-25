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Аэропорт Лондона закрывается до конца апреля в связи с пандемией

Среда, 25 марта 2020, 19:19

Аэропорт Лондона London City Airport с вечера 25 марта приостанавливает коммерческие и частные рейсы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт аэропорта.

"Для выполнения последних распоряжений правительства в связи со вспышкой коронавируса, мы приняли решение временно приостановить все коммерческие и частные рейсы из аэропорта, начиная с вечера 25 марта и, как ожидается, до конца апреля", - говорится в сообщении.

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Решение может быть пересмотрено в зависимости от развития ситуации и правительственных рекомендаций.

В сообщении отмечается, что работников аэропорта не увольняют.

Пассажиров, у которых  были билеты на будущие рейсы, просят обращаться непосредственно к авиакомпаниям, которые должны были осуществлять рейс.

Как сообщалось ранее, количество больных коронавирусом в Великобритании превысило 8 тысяч, от осложнений умерли 422 человека. Коронавирус обнаружили также у наследника британского престола принца Чарльза.

Вечером 24 марта премьер Великобритании Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

Таким образом, Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни. После первых 100 смертей, правительство решилось на закрытие школ, а теперь – и на жесткий карантин.

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