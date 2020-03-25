Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин

Лондонський метрополітен переповнений другий день поспіль попри жорстке обмеження пересування для запобігання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британці публікують у соцмережах фото з переповненими вагонами метро у середу вранці після того, як аналогічна картина спостерігалась у вівторок.

Наступне фото ілюструє скупчення пасажирів приміського району Лейтонстоун, у якому раніше потяги курсували кожні 3 хвилини, тепер - тільки кожні 15.

Мер Лондона Садік Хан у середу вранці повідомив, що наповненість метро знизилась на третину порівняно з вчорашнім днем, пише BBC.

Він додав, що третина працівників транспортного сектора Лондона, включаючи водіїв, захворіла або перебуває у самоізоляції, тому метрополітен скоротив роботу і не може випустити на лінії більше поїздів.

Хан наполягає, що мережа метрополітену працює тільки для людей, які не можуть працювати віддалено, та працівників ключових сфер, таких як охорона здоров’я.

Він закликав лондонців обмежити проїзд у метро, бо "помре більше людей". Дехто з пасажирів пропонує змінити час початку робочого дня, щоб розвантажити метро у години пік.

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Уряд Британії критикують за відмову закрити будівельні майданчики, оскільки значна частина пасажирів транспорту є саме будівельниками.

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