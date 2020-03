Метро Лондона переповнене другий день поспіль попри суворий карантин

Лондонський метрополітен переповнений другий день поспіль попри жорстке обмеження пересування для запобігання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Британці публікують у соцмережах фото з переповненими вагонами метро у середу вранці після того, як аналогічна картина спостерігалась у вівторок.

Central line packed with not just builders but also just general workers. #NOTALLKEYWORKERS. @piersmorgan @adilray pic.twitter.com/nOC89BgRhW