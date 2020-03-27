Угорщина обмежує пересування громадян, найжорсткіше - літніх
Угорщина на два тижні обмежує пересування громадян і запроваджує "тригодинне часове вікно" для літніх людей через стрімке поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання HVG.
Обмежувальні заходи для стримування пандемії, які оголосив прем’єр-міністр Віктор Орбан, почнуть діяти з суботи. Орбан очікує, що пік пандемії настане в червні або липні.
Угорцям дозволять покидати свої домівки лише для роботи або реаліазації потреб першої необхідності. Громадяни старші за 65 років зможуть відвідувати продуктові магазини та аптеки лише вранці, між 9 та 12 годинами. Іншим буде заборонено здійснювати покупки в цей час.
За словами Орбана, заходи пропорційні і необхідні та відповідають іноземним зразкам. Він зазначив, що громадянам буде дозволено здійснювати прогулянки на свіжому повітрі та займатися спортом, але з дотриманням дистанції у півтора метра.
Шлюб та поховання у вузькому сімейному колі дозволені. Покупки у сільськогосподарських магазинах і на ринках, користування СТО і послугами перукарень та манікюрних салонів не заборонені.
Станом на ранок п'ятниці в Угорщині є 300 ідентифікованих випадків коронавірусу, 10 людей померли.
Як повідомлялося, Угорщина не буде штрафувати громадян України за протерміновані документи на час дії обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.