Угорщина обмежує пересування громадян, найжорсткіше - літніх

Угорщина на два тижні обмежує пересування громадян і запроваджує "тригодинне часове вікно" для літніх людей через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання HVG.

Обмежувальні заходи для стримування пандемії, які оголосив прем’єр-міністр Віктор Орбан, почнуть діяти з суботи. Орбан очікує, що пік пандемії настане в червні або липні.

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Угорцям дозволять покидати свої домівки лише для роботи або реаліазації потреб першої необхідності. Громадяни старші за 65 років зможуть відвідувати продуктові магазини та аптеки лише вранці, між 9 та 12 годинами. Іншим буде заборонено здійснювати покупки в цей час.

За словами Орбана, заходи пропорційні і необхідні та відповідають іноземним зразкам. Він зазначив, що громадянам буде дозволено здійснювати прогулянки на свіжому повітрі та займатися спортом, але з дотриманням дистанції у півтора метра.

Шлюб та поховання у вузькому сімейному колі дозволені. Покупки у сільськогосподарських магазинах і на ринках, користування СТО і послугами перукарень та манікюрних салонів не заборонені.

Станом на ранок п'ятниці в Угорщині є 300 ідентифікованих випадків коронавірусу, 10 людей померли.

Як повідомлялося, Угорщина не буде штрафувати громадян України за протерміновані документи на час дії обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.