Венгрия ограничивает передвижение граждан, наиболее строго - пожилых

Венгрия на две недели ограничивает передвижение граждан и вводит "трехчасовое временное окно" для пожилых людей из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание HVG.

Ограничительные меры по сдерживанию пандемии, которые объявил премьер-министр Виктор Орбан, начнут действовать с субботы. Орбан ожидает, что пик пандемии наступит в июне или июле.

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Венграм позволят покидать свои дома только для работы или реалиазации потреб первой необходимости. Граждане старше 65 лет смогут посещать продуктовые магазины и аптеки только утром, между 9:00 и 12:00. Другим будет запрещено совершать покупки в это время.

По словам Орбана, меры пропорциональны и необходимые, а также соответствуют иностранным образцам. Он отметил, что гражданам будет разрешено совершать прогулки на свежем воздухе и заниматься спортом, но с соблюдением дистанции в полтора метра.

Брак и захоронения в узком семейном кругу разрешены. Покупки в сельскохозяйственных магазинах и на рынках, использование СТО и услуг парикмахерских и маникюрных салонов не запрещены.

По состоянию на утро пятницы в Венгрии 300 идентифицированных случаев коронавируса, 10 человек умерли.