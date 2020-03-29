Коронавірус у Британії: в аеропорту Бірмінгема побудують тимчасовий морг на 1500 тіл

На території аеропорту Бірмінгема у Британії спорудять тимчасовий морг для померлих від коронавірусу.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Тимчасовий морг буде розміщуватися поруч із Національним виставковим центром, який перетворили на польовий госпіталь для розміщення хворих на коронавірус.

На першому етапі морг розрахований на 1500 людей, а у підсумку зможе одночасно розмістити до 12 тисяч померлих.

Рішення про спорудження додаткового моргу прийняли у зв’язку з різким зростанням кількості смертей від коронавірусу у регіоні. Станом на п’ятницю, у Вест Мідлендз зафіксували 156 летальних випадків – п’яту частину від усіх на території Британії.

За словами Хелен Картер, керівниці регіонального агентства з громадського здоров’я, сприяти вищій смертності у Вест Мідлендз можуть індустріальне минуле цього регіону та вища частка населення, що палить.



Станом на вечір 28 березня, кількість загиблих від коронавірусу у Британії перевищила 1000 осіб. За минулу добу померло 260 людей.

Загалом у Великій Британії - понад 17 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом. Захворіли також прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз.

Прем’єр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи їх залишатися вдома, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу.