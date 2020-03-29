Коронавирус в Британии: в аэропорту Бирмингема построят временный морг на 1500 тел

На территории аэропорта Бирмингема в Великобритании построят временный морг для умерших от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Временный морг будет размещаться рядом с Национальным выставочным центром, который превратили в полевой госпиталь для размещения больных коронавирусом.

На первом этапе морг рассчитан на 1500 человек, а в итоге сможет одновременно разместить до 12 000 умерших.

Решение о строительстве дополнительного морга приняли в связи с резким ростом числа смертей от коронавируса в регионе. По состоянию на пятницу, в Вест Мидлендз зафиксировали 156 летальных случаев – пятую часть от всех на территории Британии.

По словам Хелен Картер, руководительницы регионального агентства по общественному здоровью, способствовать высшей смертности в Вест Мидлендз могут индустриальное прошлое этого региона и высокая доля курящих среди населения.

По состоянию на вечер 28 марта, количество погибших от коронавируса в Британии превысило 1000 человек. За прошедшие сутки умерло 260 человек.

Всего в Великобритании – более 17 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Заболели также премьер-министр страны Борис Джонсон, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

Премьер Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая их оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.