"Залишайтеся вдома": прем’єр Британії надіслав листи кожній родині

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи їх залишатися вдома, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter британського прем’єра.

"Якщо дуже багато людей одночасно будуть серйозно хворі – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Ми повинні сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, щоб врятувати якомога більше життів. Саме тому ми даємо вам одну просту інструкцію: залишайтеся вдома", - наголошує Борис Джонсон.

PM @BorisJohnson is writing to every UK household to urge them to stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GMNPqEl10d — UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 28, 2020

Британців просять не виходити з дому без нагальних причин – лише за продуктами, до лікаря, для фізичних тренувань один раз на день, та для роботи, якщо працювати з дому неможливо.

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Прем’єр зазначає, що уряд робитиме все можливе, щоб пом’якшити економічні наслідки від карантину.

"Ми знаємо, що перш ніж покращитись – справи стануть ще гіршими. Але ми готуємось до цього. І чим більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи – тим менше буде загиблих, і тим швидше країна зможе повернутися до нормального життя", - написав Джонсон.

Нагадаємо, минулої доби ще 260 людей із коронавірусом померли у Великій Британії, підвищивши загальну кількість смертей до 1 019 осіб.

Загалом у Великій Британії вже понад 17 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції. Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз.