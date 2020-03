"Залишайтеся вдома": прем’єр Британії надіслав листи кожній родині

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи їх залишатися вдома, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter британського прем’єра.

"Якщо дуже багато людей одночасно будуть серйозно хворі – система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Ми повинні сповільнити поширення хвороби та зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, щоб врятувати якомога більше життів. Саме тому ми даємо вам одну просту інструкцію: залишайтеся вдома", - наголошує Борис Джонсон.

