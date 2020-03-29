Епідемія у Британії: кількість загиблих зросла до 1228

За добу у Британії від коронавірусу померли 209 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих до 1228.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я та соціального захисту Британії.

Кількість інфікованих за останні 24 години зросла на більш ніж 2400 і досягла 19,5 тисяч. Загалом тести на коронавірус здали близько 128 тисяч британців.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи їх залишатися вдома, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу та уникнути перевантаження системи охорони здоров'я.

Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції. Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз.

Пік епідемії в Об’єднаному королівстві буде залежати від того, наскільки люди будуть дотримуватися карантину, але обмеження будуть необхідні упродовж тривалого часу, зазначив міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув, повідомляє The Guardian.

"Вже добре, що Національна служба здоров’я збільшила кількість ліжко-місць, тож ми будемо у кращій ситуації, коли кількість хворих зросте", - зазначив Гоув.

За його словами, у Британії є трохи більше 8 тисяч апаратів для штучної вентиляції легень, поставка ще 8 тисяч очікується.

