Коронавірус в Італії: померлих вже 79, заражені – 2263
Вівторок, 3 березня 2020, 20:52
Кількість померлих від нового коронавірусу в Італії зросла до 79.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
За останніми даними, кількість смертельних випадків в порівнянні з понеділком зросла на 27.
На 428 зросла і кількість заражень і зараз складає 2263 випадки.
Наразі повністю видужали після зараження 160 осіб.
За оцінками експертів, поширення вірусу на даному етапі сповільнилося.
Як повідомлялося, лише у 7 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.
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