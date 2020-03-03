Коронавірус в Італії: померлих вже 79, заражені – 2263

Кількість померлих від нового коронавірусу в Італії зросла до 79.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За останніми даними, кількість смертельних випадків в порівнянні з понеділком зросла на 27.

На 428 зросла і кількість заражень і зараз складає 2263 випадки.

Наразі повністю видужали після зараження 160 осіб.

За оцінками експертів, поширення вірусу на даному етапі сповільнилося.

Як повідомлялося, лише у 7 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення COVID-19.

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