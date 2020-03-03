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Коронавирус в Италии: умерших уже 79, заражены – 2263

Вторник, 3 марта 2020, 20:52

Количество умерших от нового коронавируса в Италии возросло до 79.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По последним данным, количество смертельных случаев по сравнению с понедельником выросла на 27.

На 428 возросло и количество заражений и сейчас составляет 2263 случаи.

Сейчас полностью выздоровели после заражения 160 человек.

По оценкам экспертов, распространение вируса на данном этапе замедлилось.

Как сообщалось, лишь в 7 из 27 государств Европейского Союза до сих пор не зафиксированы случаи распространения COVID-19.

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Коронавирус Италия
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