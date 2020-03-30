Коронавірус в Іспанії: у кількох регіонах лікарні подвоїли кількість ліжок, щоб прийняти всіх «важких» пацієнтів

У восьми регіонах Іспанії госпіталі опікуються вже більшою кількістю хворих на коронавірус, ніж передбачено нормальним навантаженням. Окремі регіони збільшили кількість ліжок вже вдвічі і більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У восьми регіонах Іспанії кількість хворих на коронавірус, які потребують лікування у відділах інтенсивної терапії, перевищила кількість ліжкомісць, які були до початку пандемії. У зв’язку з цим, госпіталі перепрофільовують операційні та інші приміщення.

Загалом в Іспанії відділи інтенсивної терапії можуть розмістити дещо більше 4600 пацієнтів. Згідно з даними станом на вечір 29 березня, госпіталі у таких регіонах як Мадрид, Каталонія, Кастилія-Ла-Манча, Кастилія-і-Леон, Країна Басків, Наварра, Арагон та Ла Ріоха опікуються вже удвічі більшою кількістю пацієнтів, ніж їхня нормальна спроможність.

Інфографіка видання El Pais. Червона лінія - кількість хворих на коронавірус, якими опікуються лікарні; чорна лінія - кількість ліжкомість до пандемії.

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Найбільше розширили свої відділи інтенсивної терапії Мадрид і Каталонія. У Мадриді за 20 днів кількість ліжкомісць збільшили з близько 640 до 1500, а вчора у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Мадрид може прийняти вже 1745 пацієнтів з коронавірусом у важкому стані. 20% місць ще не зайняті.

Каталонія збільшила кількість ліжкомісць до 1406 і планує ще подвоїти цю цифру до кінця наступного тижня.

Регіони Ла-Ріоха, Кастилія-Ла Манча та Наварра збільшили кількість ліжкомісць більш ніж удвічі.



Нагадаємо, в Іспанії за минулу добу від коронавірусу загинули 812 хворих. Напередодні повідомили про 838 смертей – рекордну кількість з початку епідемії. Всього ж від коронавірусу в країні померли 7340 людей. Загальне число інфікувань досягло 85195.