Іспанія посилює обмеження для стримування коронавірусу
Уряд Іспанії схвалив посилення заходів для стримування поширення коронавірусу, після того, як кількість летальних випадків зросла до рекордних 838 випадків протягом останньої доби.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Прем'єр-міністр Педро Санчес у телевізійному зверненні до нації оголосив, що всі працівники, не задіяні у життєво необхідних сферах, повинні залишатися вдома протягом двох тижнів.
Він сказав, що робітники отримуватимуть звичайну зарплату, але пізніше слід буде компенсувати втрачені години. Захід триватиме з 30 березня по 9 квітня.
У неділю міністр праці Йоланда Діас заявила, що цей захід є "гнучким", і робітникам будуть виплачені зарплати, але, очікується, що вони допрацюють свої дні до 31 грудня.
"Нам потрібно знизити мобільність до рівня неділі", - сказала вона, додавши, що, враховуючи великодні свята, заходи охоплюватимуть вісім робочих днів.
Профспілки та бізнес-групи заявили, що, хоча вони будуть дотримуватися нового правила, "це призведе до безпрецедентного величезного впливу на економіку Іспанії, особливо в таких галузях, як промисловість".
Уповільнення "може призвести до глибшої кризи в економіці, яка може стати соціальною", - застерегли вони у заяві.
У Мадриді поліція посилила патрулі, зупиняючи автобуси та автомобілі, щоб перевірити пасажирів і їхні підстави бути поза домівками.
Нагадаємо, Іспанія продовжила дію надзвичайного стану щонайменше до 12 квітня. Більшість магазинів і підприємств закриті, рух людей суворо обмежений.