Число загиблих від коронавірусу в Іспанії перевищило 7300: за добу померли 812 осіб
В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби зросла протягом останніх 24 годин на 812.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статистику МОЗ Іспанії.
Протягом останньої доби зафіксовано на 26 смертельних випадків менше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 838 смертей – рекордне число з початку епідемії.
Всього ж від коронавірусу в країні померли 7340 людей.
Також було зареєстровано 6398 нових випадків зараження коронавірусом. Це трохи менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 6549 нових заражень.
Загальне число інфікувань досягло 85195.
Слід зазначити, що в іспанському уряді повідомили про ймовірне зараження коронавірусом представника МОЗ Іспанії Фернандо Сімона, який раніше виголошував щоденну статистику захворювання у країні. Він наразі очікує результати свого тесту.