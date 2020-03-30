Коронавирус в Испании: в нескольких регионах больницы удвоили количество коек, чтобы принять всех "тяжелых" пациентов

В восьми регионах Испании госпитали занимаются уже большим количеством больных коронавирусом, чем предусмотрено нормальной нагрузкой. Отдельные регионы увеличили количество коек уже вдвое и более.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В восьми регионах Испании количество больных коронавирусом, нуждающихся в лечении в отделениях интенсивной терапии, превысило количество койко-мест, которые были до начала пандемии. В связи с этим госпитали перепрофилируют операционные и другие помещения.

Всего в Испании отделения интенсивной терапии могут разместить немногим более 4600 пациентов. Согласно данным на вечер 29 марта, госпитали в таких регионах, как Мадрид, Каталония, Кастилия-Ла-Манча, Кастилия и Леон, Страна Басков, Наварра, Арагон и Ла Риоха, занимаются уже вдвое большим количеством пациентов по сравнению с нормальной вместимостью.

Инфографика издания El Pais. Красная линия - количество больных коронавирусом, которыми занимаются больницы; черная линия - количество койко-мест до пандемии.

Больше всего расширили свои отделения интенсивной терапии Мадрид и Каталония. В Мадриде за 20 дней количество койко-мест увеличили с 640 до 1500, а вчера в Министерстве здравоохранения заявили, что Мадрид может принять уже 1745 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. 20% мест еще не заняты.

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Каталония увеличила количество койко-мест до 1406 и планирует еще удвоить эту цифру к концу следующей недели.

Регионы Ла-Риоха, Кастилия-Ла Манча и Наварра увеличили количество койко-мест более чем вдвое.

Напомним, в Испании за минувшие сутки от коронавируса погибли 812 больных. Накануне сообщили о 838 смертях - рекордное количество с начала эпидемии. Всего же от коронавируса в стране умерли 7340 человек. Общее число заражений достигло 85 195.