ЄС очікує від Британії продовження перехідного періоду після Brexit через коронавірус

Європейський союз очікує, що Велика Британія буде прагнути продовжити свій статус-кво після перехідного періоду після Brexit, оскільки переговори призупинилися через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і міністр охорони здоров'я підтвердили позитивні результати на вірус, а старший радник прем'єр-міністра Домінік Каммінгс - один з натхненників виходу з ЄС ізолювався через симптоми.

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Ще раніше головний переговірник ЄС Мішель Барньє заявив, що у нього виявили позитивний результат на коронавірус.

"Пандемія коронавіруса ускладнює і без того амбітний графік", - сказав Девід Макаллистер, консервативний німецький євродепутат, який очолює групу Європейського парламенту по Brexit.

"ЄС завжди був відкритий для продовження перехідного періоду. М'яч зараз явно знаходиться на британській стороні ... Поки що уряд Британії постійно відкидав такий варіант. У нинішніх обставинах Лондон повинен ретельно переглянути питання про продовження", - додав він.

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У понеділок дипломати ЄС заявили, що очікують запиту від Лондона в травні або червні.

Проте, джерело в британському уряді сказало, що уряд Джонсона дотримується своїх планів.

"Це те, про що уряд дуже чітко заявив, що він не має наміру продовжувати перехідний період. Уряд має намір вийти в кінці року - в ідеалі з угодою. Але якщо ні - без неї", - сказало джерело.

Джерела на обох сторонах Ла-Маншу кажуть, що боротьба з пандемією виснажує урядові ресурси на шкоду переговорам про Brexit.

Кілька британських державних службовців повідомили, що багато посадовців, які раніше займалися переговорами по Brexit, тепер перейшли до команд, які займаються спалахом епідемії.