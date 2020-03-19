У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус
Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заразився коронавірусом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своєму Twitter.
"Я хотів би повідомити вам, що у мене позитивний результат тесту на COVID-19. Я в порядку, моральний дух в повному порядку. Я, природно, дотримуюся всіх інструкцій, як і моя команда.
"Для всіх тих, хто вже постраждав, і для всіх тих, хто зараз знаходиться в ізоляції, ми пройдемо через це разом", – написав Барньє.
I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020
For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.
Раунд прямих торгових переговорів щодо майбутніх відносин Британії і ЄС, який повинен був відбутися в Лондоні на цьому тижні, був скасований.
Мішель Барньє, якому 69 років, виклав також відеоповідомлення зі своїм зверненням з домашньої бібліотеки.