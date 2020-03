У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заразився коронавірусом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своєму Twitter.

"Я хотів би повідомити вам, що у мене позитивний результат тесту на COVID-19. Я в порядку, моральний дух в повному порядку. Я, природно, дотримуюся всіх інструкцій, як і моя команда.

"Для всіх тих, хто вже постраждав, і для всіх тих, хто зараз знаходиться в ізоляції, ми пройдемо через це разом", – написав Барньє.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.