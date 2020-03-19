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У головного переговірника ЄС щодо Brexit виявили коронавірус

Четвер, 19 березня 2020, 12:47

Головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє заразився коронавірусом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у своєму Twitter.

"Я хотів би повідомити вам, що у мене позитивний результат тесту на COVID-19. Я в порядку, моральний дух в повному порядку. Я, природно, дотримуюся всіх інструкцій, як і моя команда.

"Для всіх тих, хто вже постраждав, і для всіх тих, хто зараз знаходиться в ізоляції, ми пройдемо через це разом", – написав Барньє.

Раунд прямих торгових переговорів щодо майбутніх відносин Британії і ЄС, який повинен був відбутися в Лондоні на цьому тижні, був скасований.

Мішель Барньє, якому 69 років, виклав також відеоповідомлення зі своїм зверненням з домашньої бібліотеки.

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