ЕС ожидает от Британии продолжения переходного периода после Brexit из-за коронавируса

Европейский Союз ожидает, что Великобритания будет стремиться продолжить свой статус-кво после переходного периода после Brexit, поскольку переговоры приостановились из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра здравоохранения подтвердились положительные результаты теста на вирус, а старший советник премьер-министра Доминик Каммингс - один из вдохновителей выхода из ЕС - изолировался с симптомами заболевания.

Читайте также ЕС и Великобритания 30 марта проведут первое заседание совместного комитета по Brexit

Еще ранее главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что у него обнаружили положительный результат на коронавирус.

"Пандемия коронавируса усложняет и без того амбициозный график", - сказал Дэвид Макаллистер, консервативный немецкий евродепутат, который возглавляет группу Европейского парламента по Brexit.

"ЕС всегда был открыт для продолжения переходного периода. Мяч сейчас явно находится на британской стороне... Пока правительство Великобритании постоянно отвергает такой вариант. В нынешних обстоятельствах Лондон должен тщательно пересмотреть вопрос о продлении", - добавил он.

Читайте также Коронавирус может задержать переговоры о Brexit

В понедельник дипломаты ЕС заявили, что ожидают запроса от Лондона в мае или июне.

Однако источник в британском правительстве сказал, что правительство Джонсона придерживается своих планов.

"Это то, о чем правительство очень четко заявило, что оно не намерено продолжать переходный период. Правительство намерено выйти в конце года - в идеале с договором. Но если нет - без него", - сказал источник.

Источники по обе стороны Ла-Манша говорят, что борьба с пандемией истощает правительственные ресурсы в ущерб переговорам о Brexit.

Несколько британских государственных служащих сообщили, что многие должностные лица, ранее занимавшиеся переговорами по Brexit, теперь перешли в команды, которые занимаются борьбой с эпидемией.