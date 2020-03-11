Коронавірус може затримати переговори про Brexit

Наступний раунд переговорів по Brexit між Брюсселем і Лондоном може бути скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Глава секретаріату британського кабінету міністрів Майкл Гоув, який є представником Британії в так званому спільному комітеті, заявив, що вплив вірусу на переговори по Brexit - це "живе питання".

Читайте також Підготовка до Brexit коштувала уряду Британії більше 4,5 млрд євро

"Ми з нетерпінням очікували наступного етапу переговорів, але сьогодні у нас є ознаки того, що в Бельгії можуть виникнути певні проблеми у сфері охорони здоров'я", - сказав Гоув.

Водночас він підкреслив, що перехідний період після Brexit, який повинен закінчитися в грудні цього року, не буде продовжений.

Наступний раунд переговорів повинен початися 18 березня, а засідання спільного комітету заплановано на 30 березня.

Раніше посол ЄС у Британії Жоао Вале де Алмейда також заявив, що переговори можуть бути відкладені: "Я не думаю, що ми можемо щось виключати в даний момент, з огляду на масштаби цієї кризи".

У вівторок представник Даунінг-стріт заявив журналістам, що не планує відкладати обговорення, додавши, що "обидві сторони дуже добре обізнані про графік, за яким вони працюють".