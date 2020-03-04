Коронавірус: в Італії священника можуть притягнути до відповідальності за месу

До прокуратури міста Павія на півночі Італії надійшла справа 88-річного священника, який відправив недільну месу в сусідньому місті, попри постанову про припинення релігійних обрядів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Місцеві ЗМІ заявляють, що літній священник Антоніо Лунгі відправив месу в Кастелло-д'Агоньї, в якій взяли участь восьмеро людей. Про месу в місцевій церкві повідомили карабінерам, які відповідно до процедури передали інформацію про це в прокуратуру.

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Священника можуть звинуватити у невиконанні регламенту влади.



Як пояснили, священник у відставці вже давно допомагає іншим священникам у цій області Ломбардії та відправляє меси в містечку, де колись був пастором.



Він зробив це минулої неділі, коли через розповсюдження вірусу місцеві адміністративні органи припинили всі масові заходи, культурні та спортивні заходи, а також урочистості, зокрема релігійні.



Священник пояснив, що не знав про це рішення, оскільки не використовує електронну пошту. Місцевим церковникам надійшов емейл з інформацією про припинення масових заходів через епідеміологічну кризу.

