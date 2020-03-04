Коронавирус: в Италии священника могут привлечь к ответственности за мессу

В прокуратуру города Павия на севере Италии поступило дело 88-летнего священника, который отправил воскресную мессу в соседнем городе, несмотря на постановление о прекращении религиозных обрядов из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Местные СМИ заявляют, что пожилой священник Антонио Лунги совершил мессу в Кастелло-д'Агонья, в которой приняли участие восемь человек. О мессе в местной церкви сообщили карабинерам, которые в соответствии с процедурой передали информацию об этом в прокуратуру.

Священника могут обвинить в несоблюдении регламента власти.

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Как объяснили, священник в отставке уже давно помогает другим священникам в этой области Ломбардии и отправляет мессы в городке, где когда-то был пастором.

Он сделал это в минувшее воскресенье, когда из-за распространения вируса местные административные органы прекратили все массовые мероприятия, культурные и спортивные мероприятия, а также торжества, в частности религиозные.

Священник объяснил, что не знал об этом решении, поскольку не пользуется электронной почтой. Местным церковникам поступил имейл с информацией о прекращении массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией.