Орбан: 130 тисяч мігрантів, які вже перебувають на Балканах, треба зупинити

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у середу, що 130 тисяч мігрантів вже перетнули турецько-грецький кордон на Балканах, і що їх потрібно зупинити якомога південніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Для захисту грецько-турецького кордону цього буде недостатньо", - сказав Орбан на пресконференції лідерів країн Вишеградської четвірки - Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії.

"В крайньому разі... ми будемо захищати зовнішній кордон Європи".

Нагадаємо, напередодні МЗС Туреччини заявило, що кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької території в Грецію, сягнула понад 130 тисяч осіб.

Чехія вирішила до кінця поточного тижня надіслати до Греції гуманітарну допомогу.

ЄС заявив про готовність виділити Греції 700 млн євро на боротьбу з загостренням міграційної кризи.

Раніше повідомлялося, що агентство ЄС з охорони кордонів Frontex почне термінове втручання на морських кордонах Греції через потік мігрантів з Туреччини.