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Орбан: 130 тысяч мигрантов, которые уже находятся на Балканах, надо остановить

Среда, 4 марта 2020, 13:42

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что 130 тысяч мигрантов уже пересекли турецко-греческую границу на Балканах, и их нужно остановить как можно южнее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Для защиты греческо-турецкой границы этого будет недостаточно", - сказал Орбан на пресс-конференции лидеров стран Вышеградской четверки - Польши, Словакии, Венгрии и Чехии.

"В крайнем случае... мы будем защищать внешнюю границу Европы".

Напомним, накануне МИД Турции заявил, что количество мигрантов, которые перешли в последние дни с турецкой территории в Грецию, превысило 130 тысяч человек.

Чехия решила до конца текущей недели направить в Греции гуманитарную помощь.

ЕС заявил о готовности выделить Греции 700 млн евро на борьбу с обострением миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на морских границах Греции через поток мигрантов из Турции.

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Венгрия Орбан мигранты Греция
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