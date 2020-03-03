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Frontex надасть термінову допомогу Греції через ситуацію на кордоні з Туреччиною

Вівторок, 3 березня 2020, 13:37

Агентство ЄС з охорони кордонів Frontex почне термінове втручання на морських кордонах Греції через потік мігрантів з Туреччини.

Про це організація заявила 2 березня, повідомляє "Європейська правда".

На кордоні Греції з Туреччиною скупчилися тисячі мігрантів після того, як Туреччина в суботу повідомила про відкриття своїх кордонів з ЄС для біженців.

Туреччина заявляє, що кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької території в Грецію, сягнула 130 469.

Frontex почне операцію в зв'язку з проханням Греції про надання допомоги. Для таких операцій у Frontex є резерв швидкого реагування чисельністю 1500 осіб.

"Зараз Frontex тісно співпрацює з Грецією, щоб швидко завершити оперативний план швидкого прикордонного втручання. Як тільки план буде узгоджений, Frontex попросить інші держави-члени ЄС і країни, асоційовані з Шенгенською зоною, негайно надати прикордонників і інший відповідний персонал швидкого реагування, вказавши відповідні профілі і кількість офіцерів від кожного", - йдеться в повідомленні.

Плановані заходи, як очікується, будуть засновані "на пулах швидкого реагування з 1500 офіцерів і устаткування з країн-членів ЄС та країн, асоційованих з Шенгенською зоною, які повинні надати офіцерів і персонал протягом п'яти днів і обладнання протягом 10 днів".

Міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть позачергове засідання в середу, щоб обговорити ситуацію на кордоні ЄС з Туреччиною, де тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон Греції і Болгарії.

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Греція Туреччина мігранти
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