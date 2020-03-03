ЄС пообіцяв Греції 700 млн євро у зв’язку з загостренням міграційної кризи

ЄС готовий виділити Греції 700 млн євро на боротьбу з загостренням міграційної кризи.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентами Європейської ради та Європарламенту, прем’єрами Греції і Хорватії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми можемо надати Греції фінансову допомогу в розмірі 700 мільйонів євро. Ця сума включає 350 мільйонів євро, які можна отримати негайно, а також додаткові 350 мільйонів євро, які можуть бути запитані в рамках внесення поправок до бюджету" - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, фінансова допомога призначена для управління міграцією в цілому, а також для створення необхідної інфраструктури і управління нею.

Також, за словами глави ЄК, ЄС на прохання Греції запустив механізм цивільного захисту.

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"Завдяки цьому Греція може отримувати допомогу у вигляді медичного обладнання, медичних бригад, притулків, наметів, ковдр" - сказала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що агентство ЄС з охорони кордонів Frontex почне термінове втручання на морських кордонах Греції через потік мігрантів з Туреччини.

Плановані заходи, як очікується, будуть засновані "на пулах швидкого реагування з 1500 офіцерів і устаткування з країн-членів ЄС та країн, асоційованих з Шенгенською зоною, які повинні надати офіцерів і персонал протягом п'яти днів і обладнання протягом 10 днів".

За словами президента ЄК, Frontex готує розгортання одного морського патрульного судна і шести берегових патрульних суден, двох вертольотів, одного літака і трьох тепловізійних апаратів.