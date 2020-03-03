Глава МВС Туреччини заявив про "130 тисяч біженців", які пройшли до Греції
Туреччина заявляє, що кількість мігрантів, які перейшли за останні дні з турецької території в Грецію, сягнула 130 469.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у вівторок міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.
"Станом на ранок (9:15) 3 березня кількість мігрантів, які перейшли з Туреччини до Греції через провінцію Едірне, досягла 130 469", - заявив Сойлу в Twitter.
Афіни поки що не відреагували на озвучені в Анкарі цифри. Однак у понеділок Греція заявляла, що близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів від ранку неділі.
В понеділок по обіді, за даними грецьких ЗМІ, протягом двох годин було зафіксовано 4354 незаконних перетинів кордону. Ще 24 тисячі мігрантів, які зібрались біля кордону, грецькі прикордонники не пустили.
У понеділок грецька берегова охорона стріляла в морі в сторону човна з мігрантами, які прямували з Туреччини до грецького острова.
Ердоган у понеділок попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів. Він виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.