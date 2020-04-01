Швеція вводить нові заходи через коронавірус, поки без жорсткого карантину

Уряд Швеції представив нові рекомендації для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Expressen.

Магазини та торговельні центри повинні обмежувати кількість клієнтів, які перебувають одночасно в приміщеннях.

Вони також повинні розробити альтернативні рішення для касових ліній або вказати, як далеко клієнти повинні стояти один від одного.

Спортивні асоціації повинні, по можливості, проводити тренування і інші спортивні заходи на відкритому повітрі, відкладати матчі, тренування, змагання та обмежувати кількість глядачів.

Роботодавці повинні стежити за тим, щоб співробітники і відвідувачі дотримувалися заходів дистанціювання, і щоб співробітники по можливості працювали з дому і уникали необов'язкових поїздок.

У громадському транспорті кількість пасажирів має бути обмежена, а кількість поїздок адаптовано, щоб уникнути заторів.

Раніше в Швеції заборонили проводити заходи за участю понад 50 осіб, а сьогодні стало відомо про закриття лижних курортів.

Підхід Швеції до боротьби з коронавірусом відрізняється від прийнятого в більшості інших європейських країн: незважаючи на те, що людям рекомендують працювати з дому, школи країни в основному залишаються відкритими, і до сих пір дозволено збиратися групами до 50 осіб.

Станом на 1 квітня у Швеції коронавірусом заразилися близько 5 тисяч осіб. Внаслідок хвороби померли 239 пацієнтів, 59 з них за останню добу.

Нагадаємо, рекордна кількість готелів та ресторанів збанкрутували в березні у Швеції у зв’язку з відсутністю клієнтів через пандемію коронавірусу.