Швеция вводит новые меры из-за коронавируса, пока без жесткого карантина

Правительство Швеции представило новые рекомендации для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Магазины, торговые центры и торговые центры должны ограничивать количество клиентов, находящихся одновременно в помещениях. Они также должны разработать альтернативные решения для кассовых линий или указать, как далеко клиенты должны стоять друг от друга.

Спортивные ассоциации должны, по возможности, проводить тренировки и другие спортивные мероприятия на открытом воздухе, откладывать матчи, тренировки, соревнования и ограничивать количество зрителей.

Работодатели должны следить за тем, чтобы сотрудники и посетители соблюдали меры дистанцирования, и чтобы сотрудники по возможности работали из дома и избегали необязательных поездок.

В общественном транспорте количество пассажиров должно быть ограничено, а количество поездок адаптировано во избежание заторов.

Ранее в Швеции запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек и закрыли лыжные курорты.

Подход Швеции к борьбе с коронавирусом отличается от принятого в большинстве других европейских стран: несмотря на то, что людям рекомендуют работать из дома, школы страны в основном остаются открытыми, и до сих пор разрешено собираться группами до 50 человек.

По состоянию на 1 апреля в Швеции коронавирусом заразились около 5 тысяч человек, 239 пациентов умерли, 59 из них за последние сутки.