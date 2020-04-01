У Швеції через коронавірус закрили лижні курорти

Шведський лижний оператор Skistar заявив про закриття своїх курортів Оре, Селен і Вемдален перед Великодніми святами, оскільки коронавірус продовжує поширюватися по країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Компанія відзначила, що прийняла це рішення після того, як Агентство суспільної охорони здоров'я Швеції висловило стурбованість тим, що приплив туристів в гори на Пасху може створити додатковий тиск на сільські служби охорони здоров'я.

Лікарні в невеликих містах поблизу курортів вже і без того працюють під серйозним навантаженням через випадки коронавірусу.

Напередодні в Швеції також тимчасово заборонили відвідувати будинки престарілих, щоб уникнути ризику зараження людей похилого віку.

Підхід Швеції до боротьби з коронавірусом відрізняється від прийнятого в більшості інших європейських країн: незважаючи на те, що людям рекомендують працювати з дому, школи країни в основному залишаються відкритими, і до сих пір дозволено збиратися групами до 50 осіб.

Станом на 1 квітня у Швеції коронавірусом заразилися близько 5 тисяч осіб. Внаслідок хвороби померли 239 пацієнтів, 59 з них за останню добу.

Нагадаємо, рекордна кількість готелів та ресторанів збанкрутували в березні у Швеції у зв’язку з відсутністю клієнтів через пандемію коронавірусу.