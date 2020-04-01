Коронавірус у Швеції: рекордна кількість готелів і ресторанів збанкрутували

Рекордна кількість готелів та ресторанів збанкрутували в березні у Швеції у зв’язку з відсутністю клієнтів через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це свідчать дані шведської компанії з питань бізнесу та кредитування UC.

Кількість банкрутств в ресторанному та готельному секторах зросли в березні на 123% в порівнянні з минулим роком. У транспортному секторі також відбувся значний стрибок - на 105%.

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"На наступному етапі відбудеться удар по банках і ріелтерських компаніях, яким доведеться домовлятися про списання боргів з цими фірмами", - заявив економіст UC Рікард Дамберг.

78 підприємств у готельному та ресторанному секторі збанкрутували в березні - порівняно з 35 минулого року.

У транспортному секторі було 43 банкрутства проти 21 у березні 2019 року.

"Зазираючи у майбутнє, постачальникам автомобільної промисловості також буде все важче", - додав Дамберг.

Нагадаємо, уряд Швеції заборонив усі публічні зібрання за участі більше ніж 50 людей, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Водночас уряд веде м’яку стратегію боротьби з вірусом, утримуючись від жорстких карантинних заборон.