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Поддержка неполной занятости будет стоить Франции 24 млрд евро

Вторник, 14 апреля 2020, 10:59

Государственная поддержка неполной занятости в связи с карантинными ограничениями будет стоить Франции около 24 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

По словам министра, на поддержку неполной занятости выделят 24 миллиарда евро, а общий объем государственной поддержки для экономики составит "более 100 млрд евро".

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За помощью для поддержки неполной занятости своих работников обратились около 700 тысяч предприятий, сообщила министр труда Мюриэль Пенико. На сегодня программой поддержки неполной занятости охвачены около 8 млн французов - на 3 миллиона больше, чем неделю назад.

Как сообщалось ранее, в правительстве Франции прогнозируют, что в результате пандемии экономика страны упадет на 1%.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.

На вечер 13 апреля количество погибших от коронавируса в стране достигло 14 967 человек.

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