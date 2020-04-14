Шведи не подорожували на Великдень, попри відсутність жорстких заборон
Шведи дослухалися до прохання не подорожувати на Великдень, попри відсутність жорстких заборон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Expressen.
Дані телекомунікаційної компанії Telia свідчать про те, що кількість людей, які приїхали на великодні вихідні зі Стокгольма до Готланду, була меншою на 96%, порівняно з минулим роком.
Переїзди з Мальмьо до Стокгольма зменшилися на 85%, порівняно аналогічним періодом у 2019 році.
"На мою думку, в цілому ці дані відображають реальну картину. Зазначу, що дотримання обмежень добровільне: ми радимо та рекомендуємо. Водночас, люди цих порад дотримуються, і це дуже допомагає стримувати поширення інфекції", зазначив у коментарі Андерс Валленстен, епідеміолог шведського Агентства громадського здоров’я.
Станом на 14 квітня, у Швеції кількість заражень коронавірусом досягла 10 948, померли 919 хворих. З 10 квітня кількість загиблих зросла на 49 осіб.
Нагадаємо, Швеція залишається країною із найм’якшими у Європі карантинними обмеженнями. Лише 1 квітня країна оголосила про закриття лижних курортів та почала запроваджувати обмеження для магазинів, громадського транспорту, спортивних установ і роботодавців – але без жорсткого карантину.
Детальніше про підхід Швеції у статті: Епідемія без карантину: як Швеція витримує коронавірус без жорстких обмежень.