Шведы не путешествовали на Пасху, несмотря на отсутствие жестких запретов
Шведы прислушались к просьбе не путешествовать на Пасху, несмотря на отсутствие жестких запретов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.
Данные телекоммуникационной компании Telia свидетельствуют о том, что количество людей, которые приехали на пасхальные выходные из Стокгольма в Готланд, было на 96% меньше по сравнению с прошлым годом.
Переезды из Мальме в Стокгольм сократились на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
"По моему мнению, в целом эти данные отражают реальную картину. Отмечу, что соблюдение ограничений добровольное: мы советуем и рекомендуем. В то же время, люди этих советов слушаются, и это очень помогает сдерживать распространение инфекции", - отметил в комментарии Андерс Валленстен, эпидемиолог шведского Агентства общественного здоровья.
По состоянию на 14 апреля в Швеции количество заражений коронавирусом достигло 10 948, умерли 919 больных. С 10 апреля число погибших возросло на 49 человек.
Напомним, Швеция остается страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Лишь 1 апреля там объявили о закрытии лыжных курортов и начали вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.
Подробнее о подходе Швеции читайте в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.