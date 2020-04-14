Шведы не путешествовали на Пасху, несмотря на отсутствие жестких запретов

Шведы прислушались к просьбе не путешествовать на Пасху, несмотря на отсутствие жестких запретов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Expressen.

Данные телекоммуникационной компании Telia свидетельствуют о том, что количество людей, которые приехали на пасхальные выходные из Стокгольма в Готланд, было на 96% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Переезды из Мальме в Стокгольм сократились на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"По моему мнению, в целом эти данные отражают реальную картину. Отмечу, что соблюдение ограничений добровольное: мы советуем и рекомендуем. В то же время, люди этих советов слушаются, и это очень помогает сдерживать распространение инфекции", - отметил в комментарии Андерс Валленстен, эпидемиолог шведского Агентства общественного здоровья.

По состоянию на 14 апреля в Швеции количество заражений коронавирусом достигло 10 948, умерли 919 больных. С 10 апреля число погибших возросло на 49 человек.

Напомним, Швеция остается страной с самыми мягкими в Европе карантинными ограничениями. Лишь 1 апреля там объявили о закрытии лыжных курортов и начали вводить ограничения для магазинов, общественного транспорта, спортивных учреждений и работодателей - но без жесткого карантина.

Подробнее о подходе Швеции читайте в статье: Эпидемия без карантина: как Швеция выдерживает коронавирус без жестких ограничений.