В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 130 000 человек

В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 130 450 человек, за последние сутки зафиксировано 3569 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ежедневное количество новых случаев увеличилось более чем тысячу по сравнению с предыдущим днем и растет второй день подряд.

Количество умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки также возросло на 315, общее количество умерших с начала эпидемии составляет 3569.

Ранее сообщалось, что в Германии выздоровели больше половины людей, которым лабораторными тестами была подтверждена коронавирусная инфекция.

Немецкая национальная академия наук рекомендовала поэтапно открывать школы и ввести масочный режим в общественном транспорте.

Напомним, в Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

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