У Німеччині за добу однакова кількість нових інфікованих і людей, які одужали

У Німеччині загальна кількість інфікованих з початку епідемії склала 137 439 осіб, за останню добу зафіксовано 3609 нових випадків.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Щоденна кількість нових випадків збільшилася трохи більше ніж на 200 у порівнянні з попереднім днем і зростає четвертий день поспіль.

Приблизно 85 400 пацієнтів вилікувалися, за останню добу 3600 осіб.

Кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу зросла на 242, загальна кількість з початку епідемії складає 4110.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.

Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.

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