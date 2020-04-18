У Німеччині за добу однакова кількість нових інфікованих і людей, які одужали
У Німеччині загальна кількість інфікованих з початку епідемії склала 137 439 осіб, за останню добу зафіксовано 3609 нових випадків.
Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Щоденна кількість нових випадків збільшилася трохи більше ніж на 200 у порівнянні з попереднім днем і зростає четвертий день поспіль.
Приблизно 85 400 пацієнтів вилікувалися, за останню добу 3600 осіб.
Кількість померлих в результаті інфікування коронавірусом за останню добу зросла на 242, загальна кількість з початку епідемії складає 4110.
Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що станом на п’ятницю 17 квітня епідемія коронавірусу взята під контроль.
Як повідомлялось, з понеділка у Німеччині почнуть послаблювати обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією.
Читайте також - Епідемія із найменшими втратами: як Німеччина готується до пом'якшення карантину