Епідемія із найменшими втратами: як Німеччина готується до пом'якшення карантину

Карантинний квітень - незвично сонячний і теплий. На вулицях та в парках Берліна можна побачити людей, які прогулюються у справах чи без, практично всі - без масок та рукавичок.

Вважається, що маски та рукавички потрібні насамперед лікарям, поліцейським та представникам інших "системно важливих професій".

На вході у супермаркет покупці клеять записочки з подякою персоналу, чекати на вхід доводиться в черзі на вулиці на відстані 1,5 метра від інших. При вході працівник дезінфікує кошики та руки клієнтів.

Проте в інших містах картинка може бути іншою, наприклад у Тюрингії носіння масок є обов'язковими.

Федеративна система урядування Німеччини накладає відбиток на стратегії реагування на COVID-19.

Як у такому випадку країна поступово долає пандемію? Адже 15 квітня на зустрічі канцлерки Ангели Меркель з очільниками федеральних земель вже було досягнуто домовленості про часткове послаблення карантину.

Такий різний карантин

18 березня, вперше за 14 років свого правління, Ангела Меркель звернулася до населення Німеччини та у своїй виваженій манері науковця пояснила правила та обмеження карантину.

Меркель повідомила, що їй вдалося досягти консенсусу з урядами федеральних земель Німеччини. Попри це, в різних федеральних землях обмеження дещо різняться.

Наприклад, купувати морозиво з собою у вуличних кафе можна всюди, крім чотирьох земель - це Гессен, Саксонія-Ангальт, Рейнланд-Пфальц та Баден-Вюртемберг.

Невеликі пікніки в компанії людей, що проживають в одній квартирі, дозволені в Берліні, Бремені та п‘яти інших федеральних землях, заборонено у шести, а влада Баварії та Саарланду досі не визначилася щодо цього питання.

Загоряти можна всюди, крім Берліна, Бранденбурга та Саксонії.

В Гайдельбергу, це університетське містечко на південному заході Німеччині, курсують так звані "Корона-таксі". Медики, оснащені засобами особистої безпеки, перевіряють стан пацієнтів у домашньому карантині на п'ятий-шостий день захворювання, адже госпіталізація до суттєвого погіршення значно підвищує шанси на одужання.

Заборони, штрафи та винятки

Незважаючи на незначні відмінності в реакції окремих земель, відповідь Німеччини на пандемію була швидкою та системною.

Її основною метою було згладити криву пандемії та не допустити італійської трагедії.

Насамперед було закрито всі школи, дитячі садки та майданчики, університети, а також театри, кінотеатри, музеї та бібліотеки, бари та клуби, перукарні, спортивні зали та басейни.

Відчиненими залишаються супермаркети та продовольчі крамниці, магазини господарських та косметичних товарів, пекарні, аптеки, поштові відділення та книгарні.

Квіткові магазини, спершу зачинені, швидко повернулися до роботи.

Усі інші магазини - зачинені. Ресторани та кафе продають їжу з собою або доставляють додому.

Гуляти в парках, лісах, займатися спортом на вулиці - можна і треба, з огляду на психічне здоров'я та запобігання сплеску домашнього насильства.

Школи та садочки закрилися ще всередині березня. Це створило чималу проблему - дітей до 12 років не можна залишати вдома без нагляду, їх також було заборонено залишати з бабусями та дідусями через підвищену загрозу для здоров'я останніх.

Як наслідок, частина працівників перейшла на хоум-офіс або змушена була взяти відпустку, частково за свій рахунок.

Разом із тим, частина шкіл та садочків продовжують працювати: там перебувають діти працівників тих професій, які необхідні для забезпечення функціонування суспільства - медиків, поліцейських, водіїв громадського транспорту, продавців.

Попередньо школи планували відкрити 20 квітня, після закінчення великодніх канікул.

Дотримання правил карантину забезпечується трьома основними способами: це постійна комунікація уряду з населенням, допомога та взаємодопомога, а також штрафи та покарання.

Штрафи за недотримання порядку карантину в Німеччині регулюються по-різному в кожній федеральній землі.

Наприклад, в Берліні за недотримання дистанції 1,5 метра кожній присутній особі загрожує штраф від 25 до 500 євро, а за перебування в чужій квартирі - від 10 до 100 євро.

Для порушників-підприємців штрафи значно вищі: від 500 до 10000 євро за перший раз і 25 000 - за повторне порушення правил.

Недотримання самоізоляції може призвести до позбавлення волі на строк до двох років або штрафу до 2500 євро.

А якщо порушник заразить іншу особу, він може бути покараний за нанесення тілесних ушкоджень.

Берлін під час карантину. Фото Yotam Shwartz

Разом із тим, вже незабаром деякі обмеження будуть пом'якшені. Зокрема, з 4 травня може початися часткове відкриття шкіл, в першу чергу це стосується старших класів. Також відкриються невеликі магазини, зоопарки, ботанічні сади, бібліотеки та перукарні - за умови дотримання посилених норм гігієни.

Вимоги щодо соціального дистанціювання та обмеження соціальних контактів.залишаються у силі до 3 травня. Так само залишаються закритими й релігійні установи.

Освіта – "слабка ланка"

Загалом стрес-тест німецької системи поки що показує позитивні результати. Однак на будь-яку діжку з медом знайдеться ложка дьогтю.

Одна з центральних проблем, з якою зіштовхнулася Німеччина під час епідемії, лежить у галузі освіти.

Про проблему діджиталізації шкіл тут говорять вже давно. Після багаторічних дискусій у 2019 році було затверджено 5-мільярдну програму DigitalPakt, що мала забезпечити школи сучасними цифровими технологіями, гідними XXI сторіччя та індустріальної держави.

Однак за рік існування програми діджиталізація країни не відбулася. Державні школи досі не мають інтернету, комп‘ютерів, навчальних інтернет-платформ.

Карантин посилив соціальну нерівність серед учнів, частина не має можливості вчитися вдома через відсутність підтримки батьків, відсутність комп‘ютера, принтера, інтернету.

Кожна федеральна земля, місто, район та школа вирішують проблему на власний розсуд. Наприклад, берлінський соціально критичний район Нойкьольн закликає пожертвувати непотрібні планшети та комп'ютери, щоби забезпечити ними дітей.

Вчителька четвертого класу школи в дорогому центральному районі Мітте висилає тижневий план роботи у форматі .pdf. Деякі гімназії дають дітям новий матеріал у форматі відеоуроків та перевірку знань у формі онлайн-тестів, інші - завалюють завданнями на повторення.

Перевіряють домашні завдання також не у всіх школах.

Ставити погані оцінки та лишати школярів на другий рік неможливо, коли держава не може забезпечити кожній дитині однакові умови навчання.

Відомо лише, що випускні іспити (Abitur), які в Німеччині було скасовано лише одного разу - у 1945 році, відбудуться, але пізніше.

Університети також досі залишаються закритими, іспити відкладаються на наступний семестр.

Виняток було зроблено для випускних курсів медичних навчальних закладів, в яких іспити перенесені на 2021 рік. Це дозволить тисячам студентів раніше почати так званий практичний рік і прийти на допомогу лікарням під час пандемії.

Щоправда, студенти, які почали інтенсивно готуватися до іспиту за декілька місяців, масово протестували проти такого рішення. На щастя, федеративна система дозволяє кожній федеральній землі все ж таки провести іспити в квітні за умови, що буде дотримано складної системи запобіжних заходів.

Коронавірусне "срібло"

Винятковість Німеччини на тлі інших країн полягає насамперед у низькій смертності від коронавірусу.

Протягом березня смертність складала менше 1%, і хоч вже 13 квітня зросла до 2,36% - лишається рекордно низькою на тлі інших країн.

Квітневе зростання смертності пов‘язане з особливістю перебігу хвороби: за словами Лотара Вілера, директора Інституту Роберта Коха, пацієнти помирають на тридцятий день захворювання.

Не допустити вибуху пандемії та високої смертності Німеччині вдалося завдяки рішучій та швидкій реакції.

Серед основних причин експерти називають раннє та широке тестування, що забезпечує вчасну ізоляцію хворих, а також зменшує відсоток летальних результатів на кількість захворювань.

Німеччина проводить понад 350 000 тестів на тиждень, більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Наприкінці квітня планується провести рандомне (із випадковим визначенням учасників) масове тестування 100 тисяч осіб на наявність антитіл, з метою виявлення наявності колективного імунітету.

Іншою причиною низької смертності є молодий вік більшості хворих, в тому числі через посилену ізоляцію старшого населення.

Більшість початкових хворих заразилися на гірськолижних курортах Італії та Австрії. Це були досить молоді та здорові люди.

Саме тому, за розрахунками Deep Knowledge Group, Німеччина посідає друге місце серед країн, найбезпечніших під час епідемії коронавірусу, поступаючись лише Ізраїлю.

А збільшення за два місяці кількості реанімаційних ліжок (зросла із 28 тисяч у січні до 40 тисяч) дозволяє Німеччині приймати на лікуванні й пацієнтів з інших європейських країн.

"Фінансова базука"

Усе це дозволяє Німеччині сподіватися на відносно незначні негативні наслідки для економіки.

Тому й антикризові заходи, вжиті Берліном, суттєво відрізняються від стратегій інших країн. І не лише розміром, через який німецький антикризовий план вже охрестили "фінансовою базукою".

На інтернет-сторінці Федерального уряду Німеччини можна знайти впорядковану інформацію щодо допомоги діячам культури, приватним підприємцям та стартапам. Німецький уряд вважає порятунок культурного ландшафту однією з першочергових задач, бо ж відбудувати зруйноване буде значно важче.

Тому в короткі строки на допомогу діячам культури та приватним підприємцям було виділено 50 мільярдів євро. Заявки на допомогу подавалися онлайн та оброблялися протягом доби.

Одноразова допомога в розмірі до 9 або 15 тисяч євро залежно від кількості працівників розрахована на три місяці.

Крім описаної вище допомоги, німецький державний банк розвитку KfW надає так звану швидку позику для середніх компаній (понад 10 працівників), включно з працівниками та працівницями культурної та творчої галузей.

Особливістю швидкої позики є 100% захист федеральною гарантією та відсутність оцінки ризику з боку домашнього банку. Сума позики складає до трьох щомісячних продажів у 2019 році та, в залежності від кількості працівників, може сягати до 500-800 тисяч євро.

Також було скасовано бюрократичні перепони до отримання різних форм соціальної допомоги та допомоги з безробіття, заборонено зривати контракти оренди в разі неплатежу, пов‘язаного з пандемією, в період з 1 квітня до 30 червня.

Усі ці заходи, сподіваються у федеральному уряді, не лише мають допомогти Німеччині без особливих проблем "перескочити" економічну кризу, але й навіть отримати перевагу над іншими країнами у посткризовий період.

Автор: Катерина Рітц-Ракул,

перекладачка, журналістка, Берлін (Німеччина)