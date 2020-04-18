В Германии за сутки равное количество новых инфицированных и выздоровевших

В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии составило 137 439 человек, за последние сутки зафиксировано 3609 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Ежедневное количество новых случаев увеличилось чуть больше чем на 200 по сравнению с предыдущим днем ​​и растет четвертый день подряд.

Примерно 85 400 пациентов вылечились, за последние сутки 3600 человек.

Количество умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки выросло на 242, общее количество с начала эпидемии составляет 4110.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Как сообщалось, с понедельника в Германии начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией.