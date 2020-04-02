Німеччина дозволить в’їзд в країну 80 тис. сезонних трудових мігрантів

Німеччина дозволить в’їхати в країну 80 тисячам сезонних трудових мігрантів у наступні 2 місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Попри пандемію коронавірусу, Німеччина дозволить в’їхати в країну 80 тисячам трудових мігрантів для сезонних робіт у сільському господарстві.

Читайте також Французький міністр закликав безробітних через коронавірус йти працювати на ферми

Про таке рішення оголосили міністр сільського господарства Юлія Кльокнер та міністр внутрішніх справ Хорст Зігофер, щоб уникнути дефіциту певних видів фруктів та овочів і підвищення цін на них.

Згідно з рішенням, у квітні-травні в країну зможуть в’їхати 80 тисяч трудових мігрантів для роботи у сільськогосподарській галузі – до 40 тисяч щомісяця.

Прибути можна буде тільки групою, спеціальним авіарейсом, та пройти медичний контроль. У перші два тижні працівники з-за кордону повинні будуть працювати окремо від інших та не зможуть виходити за межі підприємства.

Хорст Зігофер зазначив, що необхідно знаходити такі рішення, щоб, попри пандемію, держава і економіка продовжували функціонувати.

Нагадаємо, у Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби перевищила 73, 5 тисячі випадків. Загальне число померлих від коронавірусної хвороби зросло до 872 – протягом останньої доби померли 140 людей.