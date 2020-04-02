Німеччина дозволить в’їзд в країну 80 тис. сезонних трудових мігрантів
Німеччина дозволить в’їхати в країну 80 тисячам сезонних трудових мігрантів у наступні 2 місяці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Попри пандемію коронавірусу, Німеччина дозволить в’їхати в країну 80 тисячам трудових мігрантів для сезонних робіт у сільському господарстві.
Про таке рішення оголосили міністр сільського господарства Юлія Кльокнер та міністр внутрішніх справ Хорст Зігофер, щоб уникнути дефіциту певних видів фруктів та овочів і підвищення цін на них.
Згідно з рішенням, у квітні-травні в країну зможуть в’їхати 80 тисяч трудових мігрантів для роботи у сільськогосподарській галузі – до 40 тисяч щомісяця.
Прибути можна буде тільки групою, спеціальним авіарейсом, та пройти медичний контроль. У перші два тижні працівники з-за кордону повинні будуть працювати окремо від інших та не зможуть виходити за межі підприємства.
Хорст Зігофер зазначив, що необхідно знаходити такі рішення, щоб, попри пандемію, держава і економіка продовжували функціонувати.
Нагадаємо, у Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби перевищила 73, 5 тисячі випадків. Загальне число померлих від коронавірусної хвороби зросло до 872 – протягом останньої доби померли 140 людей.