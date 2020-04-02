Германия разрешит въезд в страну 80 тыс. сезонных трудовых мигрантов

Германия позволит въехать в страну 80 тысячам сезонных трудовых мигрантов в следующие 2 месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Несмотря на пандемию коронавируса, Германия позволит въехать в страну 80 тысячам трудовых мигрантов для сезонных работ в сельском хозяйстве.

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О таком решении объявили министр сельского хозяйства Юлия Кльокнер и министр внутренних дел Хорст Зигофер, чтобы избежать дефицита определенных видов фруктов и овощей и повышения цен на них.

Согласно решению, в апреле-мае в страну смогут въехать 80 тысяч трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли – до 40 тысяч в каждом месяце.

Прибыть можно будет только группой, специальным авиарейсом, с обязательным медицинским контролем. В первые две недели работники из-за границы должны будут работать отдельно от других и не смогут выходить за пределы предприятия.

Хорст Зигофер отметил, что необходимо находить такие решения, чтобы, несмотря на пандемию, государство и экономика продолжали функционировать.

Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом за последние сутки превысило 73, 5 тысячи случаев. Общее число умерших от коронавирусной болезни возросло до 872 – за последние сутки умерли 140 человек.