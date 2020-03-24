Французький міністр закликав безробітних через коронавірус йти працювати на ферми

Міністр сільського господарства Франції Дідьє Гійом закликав громадян, які залишилися без роботи, йти працювати в аграрний сектор, тому що там бракує робочих рук.

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Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.



"Зараз у сільському господарстві – близько 200 тисяч робочих місць… Приєднуйтеся до тих, хто своєю працею дозволить нам усім отримувати належне здорове харчування. Потрібно, щоб ця робота у полях відбувалася, а для цього необхідна робоча сила", - сказав Гійом.

Сільськогосподарській галузі зараз бракує трудових мігрантів із-за кордону, які зазвичай долучаються до сезонних робіт.

"У зв’язку із закриттям кордонів, трудові мігранти з Польщі, Румунії та Іспанії не долучаться до збору врожаю. Нам необхідно 45 тисяч сезонних працівників у березні, 80 тисяч у квітні та стільки ж у травні", - розповіла Крістіан Ламбер, голова спілки аграріїв FNSEA, у коментарі Le Monde.

Як повідомив міністр фінансів Бруно Ле Мер в інтерв’ю France Info radio, у зв’язку з пандемією коронавірусу у Франції без роботи залишилися понад 750 тисяч осіб.



Станом на 23 березня, у Франції від коронавірусу померли 860 людей, кількість інфікованих наблизилася до 20 тисяч.



З 24 березня в країні почали діяти жорсткіші карантинні обмеження. Від сьогодні заборонені пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання. Виходити на вулицю з метою фізичної активності можна не більш ніж на 1 годину. Також закрили ринки просто неба.

