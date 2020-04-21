США вперше за 12 років призначають посла в Білорусі
Президент США Дональд Трамп номінував Джулі Фішер на посаду посла Сполучених Штатів Америки в Білорусі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в поширеній заяві Білого дому.
Минулого року країни домовились про повернення послів до Мінська і Вашингтона, яких не було в столицях з 2008 року.
Фішер, кадровий дипломат Держдепартаменту США, зараз є заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС в Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу.
Раніше вона також виконувала спеціальні обов'язки тимчасового повіреного в справах посольства США в Росії. Крім того, вона була заступником глави місії США в НАТО і радником з політичних та економічних питань в посольстві США в Тбілісі.
Фішер володіє російською, французькою та грузинською мовами. Її кандидатуру ще має затвердити профільний комітет Сенату США.
З 2008 року в Білорусі немає американського посла. Тоді білоруське керівництво вирішило відкликати свого представника в Вашингтоні для консультацій після введених щодо Білорусі санкцій у зв’язку з порушенням прав людини. Незабаром американський посол також покинув Мінськ.